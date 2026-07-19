Alberto e Charlene non hanno partecipato insieme al Ballo della Croce Rossa a Monaco, evento di rilievo nel calendario locale. La loro presenza è stata separata, alimentando voci di una crisi tra i due. La mancanza di coordinamento tra i due ha attirato l'attenzione dei media e ha contribuito a mantenere alta l’attenzione sulla relazione. La partecipazione divisa al tradizionale evento si inserisce in un quadro di tensioni non ufficialmente confermate.

Cala il gelo a Monaco. La scarsa sintonia tra Alberto e Charlene ha finito per oscurare il Ballo della Croce Rossa, uno degli appuntamenti più importanti del Principato. Le immagini, prontamente diventate virali sui social, hanno alimentato nuove discussioni sul rapporto tra i due sovrani. C’è (di nuovo) aria di crisi? Alberto e Charlene di Monaco, il gelo al Ballo della Croce Rossa fa discutere. Come ogni luglio, la Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo ha ospitato il prestigioso gala benefico organizzato dalla Croce Rossa monegasca, istituzione presieduta dal principe Alberto e di cui Charlene è vicepresidente. Un appuntamento simbolo del calendario del Principato, dedicato alla raccolta fondi per i progetti umanitari dell’organizzazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alberto e Charlene, gelo al Ballo della Croce Rossa. Perché si parla di nuovo di crisi

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