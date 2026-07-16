Il Pentagono ha deciso di introdurre l’obbligo di esame del testosterone per i militari di età superiore ai 30 anni, con controlli annuali. La misura riguarda il personale militare di questa fascia di età e mira a verificare i livelli ormonali. La decisione è stata comunicata da un rappresentante del Dipartimento della Difesa, che ha specificato l’intento di assicurare le condizioni biologiche necessarie per il combattimento. La novità segue altre iniziative di controllo sulla salute dei militari.

Dopo la lotta al sovrappeso e alla barba, Pete Hegseth ha annunciato che il personale militare over 30 sarà sottoposto al test per la carenza di testosterone una volta l’anno. “È un dato scientifico consolidato che, con l’avanzare dell’età, i livelli di testosterone tendano spesso a calare naturalmente”, ha affermato il capo del Pentagono in un video pubblicato su X, intitolato Il dipartimento della Guerra ad alto livello di testosterone. “Non si tratta di potenziamento artificiale ma di ripristinare e ottimizzare le proprie capacità naturali, tutelare la longevità e garantire le basi biologiche necessarie per sostenere il combattimento”, ha aggiunto il segretario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Pentagono impone l’esame del testosterone ai militari over 30. Hegseth: “Bisogna garantire le basi biologiche per il combattimento”

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Il Pentagono impone l'esame del testosterone ai militari over 30

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