Il Pentagono ha annunciato l’avvio di un programma di test annuali sul livello di testosterone tra i militari di età superiore ai 30 anni. Il segretario alla Difesa ha affermato che livelli elevati di questo ormone sono necessari per mantenere l’efficienza operativa delle truppe. La proposta prevede controlli regolari per monitorare i livelli di testosterone dei soldati. L’obiettivo è assicurare che i militari abbiano il livello di ormone ritenuto ottimale.

Nuova iniziativa del Pentagono sulla salute del personale militare. Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha annunciato un programma di screening annuale del testosterone per i militari dai 30 anni in su, sostenendo che livelli adeguati dell’ormone siano fondamentali per garantire la massima efficienza operativa delle truppe. Test annuali per gli over 30. L’annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato su X, intitolato High-T Department, nel quale Hegseth ha spiegato di aver autorizzato il nuovo programma di controlli sanitari. «Sto autorizzando un nuovo programma di screening per la carenza di testosterone per i nostri militari, per assicurarci che abbiano i livelli adeguati per operare al meglio», ha affermato il segretario alla Difesa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - «I soldati devono avere testosterone alto»: il Pentagono avvia i test annuali, la frase shock di Hegseth

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