Vittorio Feltri presenta un nuovo podcast dedicato ai personaggi che hanno influenzato la storia recente del nostro Paese. Ogni venerdì, il giornalista scrive un approfondimento che viene pubblicato sul quotidiano cartaceo, sul sito de il Giornale e sui social. Tra i temi trattati, anche Ornella Vanoni, descritta come una donna libera e ribelle, e un commento su come, se fosse nata donna, avrebbe potuto essere come lei.

I personaggi che hanno segnato la storia recente del nostro Paese raccontati da Vittorio Feltri. Ogni venerdì sul quotidiano cartaceo, sul sito de il Giornale e sui nostri canali social il nuovo podcast del direttore editoriale. Questa volta viene ricordata Ornella Vanoni, la grande interprete musicale scomparsa lo scorso novembre. Ornella Vanoni è sempre stata la mia cantante preferita, ero un ragazzino e lei già una cantante che cominciava ad affermarsi quando l'ho vista per la prima volta in tv, e subito ne sono rimasto colpito. La sua voce era tanto particolare che poteva sembrare un po' afona, in verità era molto melodica. Allora amavo la musica leggera, invece oggi la detesto perché le canzoni mi risultano tutte uguali, ripetitive e noiose.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ornella Vanoni era una dea libera e ribelle. Se fossi nato donna sarei stato come lei

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