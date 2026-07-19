Al Gran Teatro si è concluso un fine settimana dedicato a Puccini, con le rappresentazioni di Turandot e Tosca. Le due opere sono state interpretate venerdì e sabato sera, portando sul palco musica di grande livello. L’evento si è svolto presso il teatro situato vicino al lago di Massaciuccoli. La programmazione ha proseguito con una proposta musicale di rilievo, offrendo due spettacoli consecutivi dedicati al compositore.

Dopo Turandot di venerdì e Tosca di sabato sera, ancora grande musica nel segno di Puccini in riva al lago di Massaciuccoli per completare un week end di grandi qualità. Questa sera, infatti, alle 21.15 nell’Auditorium Caruso di Torre del Lago va in scena la prima delle due pièce teatrali in cartellone dedicate a Giacomo Puccini: "La cameriera di Puccini" del regista Nicola Zanagli, con gli attori Beatrice Visibelli e François Meshreki, la soprano Ivana Canovic e il pianista Francesco Barbagelata. I costumi sono di Cristian Garbo, le luci di Lorenzo Galletti e l’organizzazione di Cristian Palmi per la Compagnia Teatri d’Imbarco di Firenze. Lo spettacolo è ambientato nella villa di Puccini a Torre del Lago dove nel 1908 arriva da Firenze un giovane giornalista per intervistare il Maestro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Gran Teatro. Il Puccini intimo mai raccontato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Firenze: Tricarico al Teatro Puccini con il nuovo spettacoloTricarico torna sul palco del Teatro Puccini di Firenze per presentare il suo nuovo spettacolo.

Tricarico live al Teatro PucciniL'artista si esibirà in concerto al Teatro Puccini, presentando un repertorio che riflette il suo stile caratterizzato da ironia, critica e poesia.

Temi più discussi: Torre del Lago - Gran Teatro all'aperto: Rota e Morricone, cinema in musica; Felice Laudadio torna in città per un sopralluogo al Gran Teatro Puccini; Festival Puccini: la notte della Tosca. Passioni ed emozioni senza tempo; Torre del Lago-Viareggio: 72° Festival Puccini 2026, dal 17 luglio al 5 settembre. Si comincia con il centenario di Turandot.

Il Gran Galà del Tango e della Danza al Teatro Massimo di Palermo il 17 e 18 luglio dlvr.it/TTWx9w x.com

Il Gran Teatro delle Idee: a Forlì il Barocco incontra il NovecentoNato come aggettivo dispregiativo, dal portoghese Barroco, termine che indicava una perla irregolare, la corrente artistica del Barocco attraversa i secoli, oggetto di una revisione critica che oggi ... exibart.com

Barocco. Il Gran Teatro delle Idee, duecento capolavori in mostra a ForlìIl sentimento principale a cui corrispose il barocco è la maraviglia. Ne era convinto lo storico dell’arte romagnolo Corrado Ricci, ma quel caleidoscopio che ha solcato il ‘600 e dato inizio alla ... corrieredibologna.corriere.it