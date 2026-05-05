Tricarico torna sul palco del Teatro Puccini di Firenze per presentare il suo nuovo spettacolo. Durante l'evento, l'artista eseguirà sia brani inediti sia successi già noti al pubblico. Alcuni dei nuovi pezzi saranno eseguiti per la prima volta in questa occasione, creando una sequenza che si alterna tra musica e prosa. La serata rappresenta un'occasione per ascoltare nuove composizioni e rivivere le canzoni più famose.

FIRENZE – Prodotto da Franco Godi, “W L’ITALIA – sogni. canzoni. squallori!” è il nuovo spettacolo di Tricarico, in scena giovedì 7 maggio alle 20.30 al Teatro Puccini di Firenze. Uno sguardo rinnovato e allo stesso tempo tipicamente suo – ironico, stupito, critico ma mai banale, sempre poetico e disincantato – sulla contemporaneità. Per intraprendere questo viaggio inusuale dentro e fuori di sé, Tricarico ha composto nuovi brani musicali e in prosa, che saranno proposti per la prima volta in questa occasione e andranno a incastrarsi fra successi da tempo riconosciuti – “Vita Tranquilla”, “Mi manchi negli occhi”, “A Milano non c’è il mare”, “Io sono Francesco” – insieme a canzoni del periodo più recente come “L’Italia del Boom”, “Sorridiamo”, nonché il mantra in divenire “Mi state tutti immensamente e profondamente sul cazzo 1”.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: Tricarico al Teatro Puccini con il nuovo spettacolo

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Panoramica sull’argomento

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