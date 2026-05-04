Tricarico live al Teatro Puccini
L'artista si esibirà in concerto al Teatro Puccini, presentando un repertorio che riflette il suo stile caratterizzato da ironia, critica e poesia. La sua musica affronta temi della vita quotidiana con un tono disincantato e originale, mantenendo sempre un modo di osservare il mondo che combina stupore e riflessione. La performance promette di offrire al pubblico un'esperienza ricca di spunti e di emozioni.
Uno sguardo rinnovato e allo stesso tempo tipicamente suo – ironico, stupito, critico ma mai banale, sempre poetico e disincantato – sulla contemporaneità. Prodotto da Franco Godi, “W L’ITALIA – sogni. canzoni. squallori!” è il nuovo spettacolo di Tricarico, in scena giovedì 7 maggio al Teatro.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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