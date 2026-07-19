Dopo due anni di trattative, incontri con Ferrovie dello Stato e confronti con la Soprintendenza, il Comune di Porto San Giorgio ha deciso di acquistare l’ex immobile ferroviario di via Verdi. L’edificio, un vecchio spogliatoio per i dipendenti delle ferrovie, sarà trasformato in un centro sociale per la comunità locale. L’accordo è stato raggiunto e l’acquisto è ora in fase di definizione.

Due anni di trattative, incontri con Ferrovie dello Stato e confronti con la Soprintendenza hanno portato al traguardo: il Comune di Porto San Giorgio è pronto ad acquistare l’ex immobile ferroviario di via Verdi, un vecchio spogliatoio per i dipendenti di Ferrovie dello Stato, destinato a diventare un nuovo centro sociale al servizio della città. Ad annunciarlo è il vicesindaco e assessore al patrimonio Fabio Senzacqua, che illustra il percorso seguito per arrivare all’intesa. L’accordo prevede un prezzo di acquisto pari a 89mila euro, oltre Iva e spese notarili: cifra ben distante dalla somma richiesta dalle Ferrovie nella fase iniziale.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al Comune l’immobile di via Verdi. Diventerà un centro sociale

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Affitto Via Verdi 4 Cerro Maggiore

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