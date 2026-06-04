Brodetto al veleno Eugenio Finardi appoggia la protesta del centro sociale contro il Comune di Fano | scoppia il caso
Dopo il concerto del 2 giugno, il cantautore ha pubblicato un messaggio di supporto alla protesta del centro sociale contro il Comune. La frase “Don’t touch my Grizzly” accompagna il suo endorsement, che si unisce alle tensioni tra gli attivisti e le autorità locali. La polemica riguarda il modo in cui il Comune ha gestito l’evento e le richieste dei manifestanti. La vicenda ha generato reazioni contrastanti tra i partecipanti e gli organizzatori.
Fano, 4 giugno 2026 – “Don’t touch my Grizzly”. Coda al veleno per il BrodettoFes t. Eugenio Finardi dopo il concerto finale di martedì 2 giugno al BrodettoFest, ha deciso infatti di ‘sposare’ la campagna del centro sociale fanese. E così la sera stessa dell’evento, il cantautore si è fatto riprendere con alcuni attivisti del Grizzly dietro a un manifesto con la scritta “ Don’t touch my Grizzly ”. Campagna promossa dagli attivisti fanesi dopo le notizie “sulla messa al bando” dei locali dell’ex scuola Bianchini, lo spazio autogestito Grizzly dal 2018. Il vero obiettivo dell’amministrazione comunale – secondo il centro sociale – è quello di chiudere l’esperienza fanese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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