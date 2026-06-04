Brodetto al veleno Eugenio Finardi appoggia la protesta del centro sociale contro il Comune di Fano | scoppia il caso

Notizia in breve

Dopo il concerto del 2 giugno, il cantautore ha pubblicato un messaggio di supporto alla protesta del centro sociale contro il Comune. La frase “Don’t touch my Grizzly” accompagna il suo endorsement, che si unisce alle tensioni tra gli attivisti e le autorità locali. La polemica riguarda il modo in cui il Comune ha gestito l’evento e le richieste dei manifestanti. La vicenda ha generato reazioni contrastanti tra i partecipanti e gli organizzatori.