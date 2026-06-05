Visita all' ex Centro sociale che diventerà residenza universitaria | come procedono i lavori

Notizia in breve

Giovedì 4 giugno, istituzioni e rappresentanti regionali hanno visitato il sito dell'ex Centro sociale, che sarà trasformato in residenza universitaria. Durante la visita, sono stati verificati i lavori in corso e lo stato di avanzamento del progetto. L’assessora regionale al Diritto allo studio ha partecipato insieme al sindaco e al vicepresidente della Provincia, accompagnati dal rettore dell’università locale. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di completamento o sui costi dell’intervento.