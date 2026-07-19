Una conversazione tra due persone al Parco Donatori del Sangue si è trasformata in una colluttazione. Dopo aver parlato, uno dei presenti è stato colpito e si è accasciato a terra. La vittima ha riferito di aver subito delle botte e di essere svenuto durante l'aggressione. Ora intende presentare una denuncia alle forze dell'ordine. La scena si è svolta nei pressi di un supermercato nel centro di Arcidosso.

Grosseto, 19 luglio 2026 – Una tranquilla conversazione tra conoscenti si è trasformata in una violenta aggressione. È accaduto nei giorni scorsi ad Arcidosso, al Parco Donatori del Sangue, davanti alla Coop. Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da un altro uomo con il quale, fino a pochi minuti prima, stava parlando. La ricostruzione. Secondo il racconto della vittima, il gruppo era seduto a uno dei tavoli in legno del parco. “Si parlava del più e del meno, di calcio, di politica, di quanto oggi sia difficile vivere in Italia. – ci ha spiegato - Era una conversazione normale”. Poi, all’improvviso, sarebbe scattata l’aggressione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aggressione al parco pubblico. “Parlavamo, poi la lite e le botte, sono svenuto. Denuncerò”

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