Un uomo di 60 anni è stato ferito al torace con un oggetto contundente durante un'aggressione avvenuta nel tardo pomeriggio nel Parco delle Fosse di Abbiategrasso. La lite tra due persone è degenerata in violenza, con uno dei soggetti che ha colpito l’altro con un fendente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in codice rosso in ospedale. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Abbiategrasso (Milano) Grave episodio di violenza nel tardo pomeriggio di ieri ad Abbiategrasso, dove un uomo di 60 anni, residente in città, è stato aggredito e colpito al torace con un oggetto contundente nei pressi del Parco delle Fosse. A seguito delle gravi ferite riportate, la vittima è stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’Ospedale Niguarda di Milano, dove attualmente si trova ricoverata in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, la lite che ha portato al ferimento sarebbe scaturita nel corso di un appuntamento tra il 60enne, accompagnato dalla propria compagna, e un soggetto ancora in fase di identificazione da parte degli inquirenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’incontro, la lite e il fendente al torace: brutale aggressione al Parco delle Fosse di Abbiategrasso, gravissimo 60enne

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