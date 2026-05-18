Lite davanti un locale poi le botte | 16enne finisce al Cardarelli a Napoli
Una lite scoppiata in via Monteoliveto, nel centro storico di Napoli, è sfociata in una colluttazione tra un adolescente e alcuni altri giovani. Dopo l'aggressione, il 16enne è stato portato all'ospedale Cardarelli, dove è stato ricoverato e giudicato guaribile in tre giorni a causa delle botte. Secondo quanto riferito, gli aggressori avrebbero anche sottratto circa 35 euro dalla tasca del ragazzo. L'episodio si è verificato nei pressi di un locale, coinvolgendo più persone.
Tre giorni di prognosi per le botte, gli avrebbero rubato anche 35 euro: la lite per futili motivi in via Monteoliveto, in pieno Centro Storico partenopeo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
THE SUMERIANS: The Origin of the First Cities
Sullo stesso argomento
Napoli, lite a scuola finisce in aggressione: studente lancia un banco contro un 16ennePaura in una scuola di Napoli, dove un ragazzo di 16 anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito violentemente da un banco lanciato...
Leggi anche: Kean, bufera social per la lite con l'influencer: "Ti ammazzo di botte". Poi le scuse: "Tutti sbagliamo"
Lite davanti un locale, poi le botte: 16enne finisce al Cardarelli a NapoliTre giorni di prognosi per le botte, gli avrebbero rubato anche 35 euro: la lite per futili motivi in via Monteoliveto, in pieno Centro Storico partenopeo ... fanpage.it
#FIUGGI - Violenta lite in centro, seminano il panico davanti ad un locale: Daspo urbano per tre stranieri europei x.com
Un violento scontro davanti a una pizzeria finisce in tribunale dopo le indagini condotte dai carabinieri della locale stazione - Facebook facebook
Lite furibonda tra stranieri in piazza Martinez: notte di tensione a San FruttuosoUna prima lite era infatti divampata nel primo pomeriggio, con grida e rumori che avevano attirato l’attenzione delle forze dell’ordine ... primocanale.it