Lite davanti un locale poi le botte | 16enne finisce al Cardarelli a Napoli

Una lite scoppiata in via Monteoliveto, nel centro storico di Napoli, è sfociata in una colluttazione tra un adolescente e alcuni altri giovani. Dopo l'aggressione, il 16enne è stato portato all'ospedale Cardarelli, dove è stato ricoverato e giudicato guaribile in tre giorni a causa delle botte. Secondo quanto riferito, gli aggressori avrebbero anche sottratto circa 35 euro dalla tasca del ragazzo. L'episodio si è verificato nei pressi di un locale, coinvolgendo più persone.

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