Prende la rincorsa e investe un ragazzo fuori dalla discoteca dopo una lite Cateno De Luca | So dove sei
Un’auto ha investito un ragazzo fuori dalla discoteca Ipanema a Taormina, dopo una lite. La vettura ha fatto inversione di marcia e poi ha colpito il giovane. Cateno De Luca ha dichiarato di sapere dove si trovi l’automobilista coinvolto nell’incidente. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni del ragazzo o sull’identità del conducente.
Un'auto fa inversione di marcia fuori dalla discoteca Ipanema, a Taormina, prende la rincorsa e investe un ragazzo. È successo intorno alle 3:15 del 2 giugno. Cateno De Luca, il sindaco della rinomata località siciliana, ha condiviso sui social il video dell'aggressione per individuare il. 🔗 Leggi su Today.it
FIGLIODIEGO E STATO SPINTO A TERRA DAI SUOI COMPAGNI DI CALCIO E DA MIRKO IL BULLO..
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