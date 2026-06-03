Prende la rincorsa e investe un ragazzo fuori dalla discoteca dopo una lite Cateno De Luca | So dove sei

Notizia in breve

Un’auto ha investito un ragazzo fuori dalla discoteca Ipanema a Taormina, dopo una lite. La vettura ha fatto inversione di marcia e poi ha colpito il giovane. Cateno De Luca ha dichiarato di sapere dove si trovi l’automobilista coinvolto nell’incidente. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni del ragazzo o sull’identità del conducente.