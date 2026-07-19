Un uomo di 25 anni è stato arrestato dopo aver aggredito sanitari e un poliziotto mentre si trovava in ospedale. Era stato portato al Pronto soccorso dopo essere stato trovato privo di sensi in strada. Durante il suo soggiorno in ospedale, ha colpito un operatore sanitario e un agente di polizia in servizio presso il presidio. L’uomo è stato fermato e portato in caserma.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’uomo era stato trasportato al Pronto Soccorso dopo essere stato trovato privo di sensi in strada. La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino straniero di 25 anni accusato di aver aggredito il personale sanitario e un agente in servizio presso il posto fisso di Polizia dell’ospedale. L’uomo era stato soccorso dopo essere stato trovato privo di sensi all’interno di un’aiuola in via Delle Finanze, probabilmente a seguito di una eccessiva assunzione di alcol. Dopo il ritrovamento, è stato trasferito al Pronto Soccorso per consentire ai medici di verificare le sue condizioni di salute. L’aggressione durante gli accertamenti medici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Aggredisce sanitari e poliziotto in ospedale: arrestato 25enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Maharashtra Politician Assaults Hospital Staff Over NICU Bed Shortage | Doctors Go On Strike

Notizie e thread social correlati

Perugia, aggredisce viaggiatrice e poliziotto: gambiano arrestato per violenzeA Perugia, un uomo di origini gambiane è stato arrestato dopo aver aggredito una donna e un agente di polizia.

Aggredisce la madre durante una lite: arrestato 25enneUn uomo di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri durante una lite con la madre.

Temi più discussi: Brescia, aggredisce sanitari e poliziotti in via del Gallo: arrestato un 39enne - Radio Bruno; Aggredisce i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia, arrestato 39enne; Brescia, aggredisce gli operatori del 118 e si scaglia a calci e pugni contro la Polizia: arrestato 39enne; Semina il panico e aggredisce i poliziotti a morsi e calci.

Catania, aggredisce sanitari e poliziotto al pronto soccorso: arrestato uno stranieroEra stato trovato privo di sensi in un’aiuola di via delle Finanze e trasportato al pronto soccorso. Poco dopo, durante gli accertamenti, avrebbe aggredito ... catania.gds.it

Violenza verbale contro la madre, poi aggredisce con un moschettone militari e sanitari x.com

Marina di Ravenna, aggredisce un poliziotto con uno schiaffo: arrestata e colpita da Daspo WillyRAVENNA. Notte di tensioni a Marina di Ravenna, dove una donna è stata arrestata all’alba per violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. corriereromagna.it