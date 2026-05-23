Un uomo di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri durante una lite con la madre. È accusato di averla maltrattata e di aver causato lesioni aggravate. L’arresto è stato effettuato in flagranza di reato nella località di residenza. La vicenda riguarda comportamenti violenti all’interno del nucleo familiare. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle circostanze dell’aggressione o sulle condizioni della vittima è stato reso noto.

I carabinieri della stazione di Sant’Andrea di Conza hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 25enne del posto, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nei confronti della madre. L’episodio si è verificato nella serata di ieri. A seguito di segnalazione al “112”, i militari dell’Arma sono prontamente intervenuti presso un’abitazione di Conza della Campania dove, nel corso di una lite in famiglia, il giovane avrebbe aggredito violentemente la madre. La donna, a causa delle ferite riportate, è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi. Bloccato dai carabinieri e... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aggredisce la madre durante una lite: arrestato 25enne

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Catania: Aggredisce la madre durante una lite

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