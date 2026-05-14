Perugia aggredisce viaggiatrice e poliziotto | gambiano arrestato per violenze

A Perugia, un uomo di origini gambiane è stato arrestato dopo aver aggredito una donna e un agente di polizia. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine con diverse pendenze penali, si trovava in uno stato che ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. L’arresto si è reso necessario per fermare le violenze e garantire la sicurezza delle persone coinvolte. La vicenda si è svolta in una zona frequentata da passanti e prevede ora le formalità di legge.

Gli agenti nel corso di un servizio di vigilanza in ambito ferroviario, sono stati avvicinati da una viaggiatrice che riferiva che poco prima, senza alcuna ragione, era stata aggredita da uno straniero. La donna aveva fornito le informazioni da lui richieste e l’uomo le ha dato una violenta manata sulla spalla. Sulla base della descrizione fornita, gli agenti hanno intercettato l’aggressore all’esterno del piazzale della stazione ferroviaria e lo hanno accompagnato presso gli uffici Polfer. Identificato e già noto alle forze dell’ordine, con numerose pendenze penali, lo stesso è apparso in evidente stato di alterazione dovuta ad abuso di alcool. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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