Affari tuoi ultima puntata Stefano De Martino saluta in lacrime | Olivia vince un'auto e 22mila euro
Nell'ultima puntata di Affari tuoi, Olivia ha vinto un'auto e 22.000 euro. Stefano De Martino si è congedato in lacrime dal pubblico del Teatro delle Vittorie. La puntata è stata caratterizzata da una partita intensa e da saluti emozionanti.
L'ultima puntata di Affari tuoi è stata un misto di emozioni. Dalla partita intensa di Olivia dalla Sicilia ai commoventi saluti di Stefano De Martino al Teatro delle Vittorie. Non è mancato un momento esilarante quando il conduttore ha salutato l'hater Giorgio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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