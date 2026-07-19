L'edizione 2025-2026 di Affari Tuoi si è conclusa il 18 luglio dopo dieci mesi di trasmissione. Durante la stagione, sono stati assegnati voti ai protagonisti: Stefano De Martino ha ricevuto un 8,5, mentre la ballerina rivelazione ha ottenuto un 9. La new entry Miliddi ha totalizzato un 7. La trasmissione ha visto pacchi, offerte telefoniche e drammi familiari.

Si spegne il tabellone – proprio il 18 luglio – sull’edizione 20252026 di Affari Tuoi. Dieci mesi di pacchi, offerte al telefono e drammi familiari in prima serata preserale che verranno ricordati come l’anno della consacrazione definitiva di Stefano De Martino, del ritiro (meritatissimo) di Gennarino e di un testa a testa con Gerry Scotti finito con un verdetto da photo-finish. Prima delle meritate ferie – per il cast, ma soprattutto per i nostri nervi – è tempo di pagelle. Stefano De Martino – Voto: 8,5. Al suo secondo anno da timoniere, ha ormai l’aria di chi i pacchi li apre nel sonno. Settembre lo aveva accolto con un avvio in... 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Affari Tuoi 2026, pagelle di fine stagione: Stefano De Martino incrollabile (8,5), Ballerina rivelazione (9), Miliddi new entry (7)

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Affari Tuoi shock! Durante la puntata Stefano De Martino e Martina Miliddi si sono…

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