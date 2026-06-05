Affari Tuoi Stefano De Martino difende Martina Miliddi | Non l’avete fatta ballare

Durante la puntata di Affari Tuoi del 5 giugno, Stefano De Martino ha difeso Martina Miliddi, affermando che non è stata fatta ballare. Il conduttore ha scherzato con i concorrenti e ha scambiato battute con Herbert Ballerina, mostrando uno stile spontaneo e naturale. La sua interazione con Martina Miliddi ha attirato l’attenzione, evidenziando un momento di complicità tra i due.

Nella puntata del 5 giugno di Affari Tuoi, Stefano De Martino torna a divertire il pubblico con la sua grande spontaneità, fra scherzi con i concorrenti, battute con Herbert Ballerina e la complicità con Martina Miliddi. Affari Tuoi, Giulia da Firenze gioca una partita disastrosa. A giocare nella puntata del 5 giugno di Affari Tuoi, Giulia da Firenze. La concorrente della Toscana ha deciso di partecipare al programma insieme al fidanzato Alessio, dando vita ad una partita che si è rivelata imprevedibile. Nei primi tiri, Giulia si è rivelata abbastanza fortunata, ma poco dopo la situazione è cambiata e, dopo aver perso due premi importanti, la concorrente ha deciso di cambiare pacco. 🔗 Leggi su Dilei.it

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