affari tuoi herbert ballerina ruba il posto a stefano de martino e balla con martina miliddi

Nella puntata del 3 maggio di Affari Tuoi, Herbert Ballerina ha sostituito Stefano De Martino durante l’esibizione e si è esibito in un passo a due con Martina Miliddi. La sua performance ha attirato l’attenzione degli spettatori, grazie alla sua energia sul palco. La sostituzione di De Martino con Ballerina è stata evidente durante la trasmissione, mentre i due hanno condiviso il momento di danza.

Nella puntata del 3 maggio di Affari Tuoi, Herbert Ballerina ruba il posto a Stefano De Martino e si esibisce in un passo a due con Martina Miliddi, conquistando il pubblico con la sua energia. Affari Tuoi, Herbert balla con Martina Miliddi e conquista tutti. A giocare la partita del 3 maggio di Affari Tuoi, Magdalena dal Trentino Alto Adige. La concorrente è arrivata nello studio di Stefano De Martino insieme alla sorella Caroline. Ha raccontato al conduttore di essere una maestra di scii, ma anche una studentessa di Scienze della Formazione. La sua partita ad Affari Tuoi è stata ricca di colpi di scena. Partita con il pacco numero 8, Magdalena ha visto sfumare immediatamente 30mila euro.🔗 Leggi su Dilei.it

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Herbert Ballerina su Stefano De Martino: Amici anche fuori dal set - La volta buona 13/02/2026

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