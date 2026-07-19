Addio a Rita Iacopino L’ex direttrice del Pretorio Una vita dedicata all’arte

È morta Rita Iacopino, ex direttrice del museo di Palazzo Pretorio, dove ha lavorato per dieci anni. La sua scomparsa prematura ha suscitato cordoglio in città. A ricordarla pubblicamente, anche il sindaco, che ha espresso il suo lutto. Iacopino era conosciuta per il suo impegno nel campo dell’arte e della cultura locale. La notizia ha generato molta commozione tra chi l’ha conosciuta e apprezzata.

È scomparsa prematuramente Rita Iacopino, storica direttrice del museo di Palazzo pretorio per un decennio. A testimoniare il lutto e la commozione di tutta la città per la perdita è stato anche il sindaco Matteo Biffoni. Era una storica dell’arte e scrupolosa esperta del patrimonio artistico della nostra città, aveva 68 anni ed è stata, appunto, la direttrice del museo di Palazzo Pretorio dalla sua riapertura al pubblico, il 12 aprile 2014, fino al raggiungimento dell’età pensionabile, nel 2024. Laureata in storia dell’arte con il massimo dei voti nel 1985, dopo le prime esperienze lavorative al Ministero dei Beni culturali e come insegnante, è stata assunta dal Comune di Prato nel 1989, proprio al settore cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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