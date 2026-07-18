È morta Rita Iacopino, 68 anni, storica dell’arte e ex direttrice del Museo di Palazzo Pretorio. Ha guidato il museo dalla sua riapertura al pubblico nel 2014 fino al pensionamento nel 2024.

Prato, 18 luglio 2026 – È scomparsa Rita Iacopino, 68 anni, storica dell’arte e direttrice del Museo di Palazzo Pretorio dalla sua riapertura al pubblico, il 12 aprile 2014, fino al raggiungimento dell’età pensionabile, nel 2024. Il curriculum. Laureata in storia dell’arte con il massimo dei voti nel 1985, dopo le prime esperienze lavorative al Ministero dei Beni culturali e come insegnante, è stata assunta dal Comune di Prato nel 1989. Da lì il suo lavoro è sempre stato dedicato alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali pubblici, fino appunto ad arrivare alla direzione del museo di Palazzo Pretorio, riaperto dopo un lungo e difficile restauro durato vent’anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Rita Iacopino, storica dell’arte ed ex direttrice del Museo di Palazzo Pretorio

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