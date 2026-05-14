Addio a Claudio Graziano una vita dedicata a pace e immigrazione

Da ilfattoquotidiano.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Se n’è andato Claudio Graziano, una figura conosciuta nel suo impegno per promuovere la pace e affrontare le tematiche dell’immigrazione. Aveva 69 anni e, nel corso della sua vita, ha partecipato attivamente a iniziative e incontri legati a queste cause. La sua storia inizia circa 52 anni fa, quando si incontrò in una sede politica a Roma, e da allora ha dedicato molto del suo tempo alle questioni sociali e politiche che lo hanno visto protagonista nel corso degli anni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Claudietto ci ha lasciato. Aveva 69 anni, ma per me ne aveva ancora solo più o meno 17, quando, 52 anni fa o giù di lì, ci incontrammo nella polverosa sede dell’Organizzazione comunista Avanguardia Operaia in via Buonarroti 51 a Roma. Erano tempi duri e violenti, ma Claudio li ingentiliva strimpellando melodie surreali e improbabili sul flauto che portava sempre con sé, anche nei presidii più militanti e le manifestazioni più incandescenti. Poi in qualche modo crescemmo, ma senza mai rinnegare il nostro impegno originario. Lui crebbe molto, fino a diventare dirigente nazionale dell’Arci, sempre in prima linea su due temi strategici che la sua finissima intelligenza politica aveva individuato come cruciali: pace e immigrazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

addio a claudio graziano una vita dedicata a pace e immigrazione
© Ilfattoquotidiano.it - Addio a Claudio Graziano, una vita dedicata a pace e immigrazione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Addio a Claudio Graziano, figura storica e di spicco dell'Arci nazionale e romana. Aveva 69 anniLutto a Roma, nel mondo dell'associazionismo: è morto Claudio Graziano, storica figura dell'Arci e membro della presidenza nazionale oltre che numero...

Addio a Claudio Santini, una vita per il giornalismoBologna, 25 marzo 2026 – E' morto nella mattina di mercoledì 25 marzo a Bologna, Claudio Santini, decano dei giornalisti di bolognesi ed...

Temi più discussi: Addio a Claudio Graziano, figura storica e di spicco dell'Arci nazionale e romana. Aveva 69 anni; Addio a Claudio Graziano: scompare il volto dell’Arci e il cuore del sociale romano; Vespe orientalis, la stagione è già cominciata: a Piazza Vescovio la prima cattura; Convegno su: la tutela dei minori e le Istituzioni.

claudio graziano addio a claudio grazianoAddio a Claudio Graziano, figura storica e di spicco dell'Arci nazionale e romana. Aveva 69 anniLutto a Roma, nel mondo dell'associazionismo: è morto Claudio Graziano, storica figura dell'Arci e membro della presidenza nazionale oltre che numero uno dell'Arci Lazio. La notizia è stata data dall' ... romatoday.it

Morto Claudio Graziano, lutto nell’Arci Lazio per il presidente 69enne: una vita per gli ultimiSi è spento nella notte, dopo una lunga malattia, Claudio Graziano, storico dirigente dell’associazionismo romano e nazionale, presidente di ARCI Lazio e componente della Presidenza nazionale ... alphabetcity.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web