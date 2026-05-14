addio a claudio graziano una vita dedicata a pace e immigrazione

Se n’è andato Claudio Graziano, una figura conosciuta nel suo impegno per promuovere la pace e affrontare le tematiche dell’immigrazione. Aveva 69 anni e, nel corso della sua vita, ha partecipato attivamente a iniziative e incontri legati a queste cause. La sua storia inizia circa 52 anni fa, quando si incontrò in una sede politica a Roma, e da allora ha dedicato molto del suo tempo alle questioni sociali e politiche che lo hanno visto protagonista nel corso degli anni.

Claudietto ci ha lasciato. Aveva 69 anni, ma per me ne aveva ancora solo più o meno 17, quando, 52 anni fa o giù di lì, ci incontrammo nella polverosa sede dell’Organizzazione comunista Avanguardia Operaia in via Buonarroti 51 a Roma. Erano tempi duri e violenti, ma Claudio li ingentiliva strimpellando melodie surreali e improbabili sul flauto che portava sempre con sé, anche nei presidii più militanti e le manifestazioni più incandescenti. Poi in qualche modo crescemmo, ma senza mai rinnegare il nostro impegno originario. Lui crebbe molto, fino a diventare dirigente nazionale dell’Arci, sempre in prima linea su due temi strategici che la sua finissima intelligenza politica aveva individuato come cruciali: pace e immigrazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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