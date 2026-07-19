Adani | Credo che sia giusto che non piaccia a tutti Però come si fa a non farsi trasportare da tutto questo?

Da calcionews24.com 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lele Adani ha commentato che non è possibile piacere a tutti e ha aggiunto che è difficile non lasciarsi coinvolgere dall’atmosfera dei Mondiali. Durante un’intervista, il commentatore Rai, tecnico e opinionista, ha parlato del suo approccio nel raccontare il calcio, in vista della finale tra Spagna e Argentina. Le sue parole riflettono un atteggiamento di coinvolgimento personale nel contesto del torneo internazionale.

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Adani chiarisce: «Credo che sia giusto che non piaccia a tutti. Però come si fa a non farsi trasportare da tutto questo?». L’intervista a Lele Adani, voce tecnica e opinionista Rai per i Mondiali che stanno per concludersi con la finale tra Spagna e Argentina, offre uno sguardo diretto sul suo modo di vivere e raccontare il calcio. L’ex difensore di Inter e Fiorentina ha condiviso con il Corriere della Sera le sue riflessioni sulla competizione e sul suo approccio alla telecronaca, confermando ancora una volta la centralità della sua passione nel racconto sportivo. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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