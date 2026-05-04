La partita tra Roma e Fiorentina si è conclusa con un risultato di 4-0 a favore della squadra di casa. Durante la conferenza stampa successiva alla gara, l’allenatore degli ospiti ha commentato il risultato, esprimendo disappunto per l’autopercezione del suo gruppo, che ritiene possa aspirare a una posizione più alta in classifica. Nessun altro dettaglio sulle dichiarazioni o sui temi discussi è stato fornito.

Si è chiusa la gara tra Roma e Fiorentina, con Gasperini che si è espresso durante la conferenza stampa post partita. Queste le sue parole: “Sul campo ho sempre avuto grande riconoscenza verso i ragazzi anche nelle giornate meno positive. Questi ragazzi hanno sempre avuto applicazione, c’è sempre stato attaccamento tra di noi. Io non posso che ringraziarli, stiamo cercando di ottenere il massimo e non abbiamo mai mollato. Stiamo facendo di tutto per raggiungere il nostro obiettivo. Rimpianti sugli infortuni? Non ci tengo a fare questi discorsi. Guardo quello che abbiamo in questo momento, sappiamo che recuperando i giocatori stiamo meglio”. Ha poi continuato: “Le risposte in questo momento che stiamo recuperando tutti sono più alte.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Fiorentina 4-0, Gasperini in conferenza: “Mi dà fastidio che questo gruppo si pensi che sia solo da quinto posto”

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