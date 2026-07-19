Accordo Iran – Trump | per Teheran la firma di Trump è priva di valore

L'Iran ha dichiarato che l'accordo firmato con l'amministrazione Trump è privo di valore. Dopo una settimana di escalation, con attacchi reciproci, Teheran ha annunciato la fine delle trattative e ha deciso di non riconoscere più l'intesa. La situazione rimane tesa, con nuovi scontri tra le parti coinvolte. La ripresa delle ostilità ha segnato un deterioramento immediato delle relazioni e ha portato a una nuova fase di conflitto.

È passata una settimana da quando la tregua è andata in fumo, e stanotte c’è stata un’altra tornata di attacchi da una parte e dall’altra. A questo punto l’Iran ha deciso: basta. L’accordo firmato a Islamabad con gli Stati Uniti è considerato chiuso. E Teheran avverte che la risposta ai raid americani su ponti, reti elettriche e infrastrutture non tarderà ad arrivare, e sarà su larga scala. Nel mezzo ci sono anche le vittime. Due soldati americani sono morti in Giordania, colpiti in un attacco rivendicato dall’Iran. Con questi due il conto dei militari Usa caduti sale a 16. Una guerra che si trascina, e dalla quale Trump non trova la via d’uscita. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Iran, Trump: Teheran elemosina un accordo di pace

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