Secondo una fonte vicina ai negoziatori iraniani, l'accordo tra Iran e Stati Uniti è stato raggiunto, ma manca ancora la firma dell'amministrazione americana. Le trattative si sono interrotte, e Teheran ha deciso di rallentare il processo. L'agenzia di stampa Tasnim, legata alle Guardie Rivoluzionarie, ha precisato che il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né ufficialmente confermato. La situazione resta in sospeso, con tensioni e incertezze nella regione.

Un'altra giornata di indiscrezioni, tira e molla e tensioni in Medio Oriente. Una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana ha riferito all'agenzia di stampa Tasnim, affiliata alle Guardie Rivoluzionarie, che il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti non è stato né finalizzato né confermato. Le notizie diffuse dai media occidentali secondo cui il memorandum sarebbe stato finalizzato "non sono vere", ha aggiunto Tasnim, citata da Iran International. L'agenzia ha inoltre riferito che l'Iran non ha informato il mediatore pachistano che il testo è stato finalizzato e che informerà sia il mediatore che il pubblico una volta raggiunto l'accordo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran e Usa, "accordo fatto. Manca la firma di Trump". Poi Teheran frena

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Usa-Iran, l'accordo non c'è. E Vance lascia il Pakistan.

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