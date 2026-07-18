Trentaquattro anni dopo la strage di via D'Amelio, Rosalinda Catalano, figlia del caposcorta di un magistrato ucciso, ha dichiarato di non perdonare chi ha compiuto l’attentato. Ricorda il giorno dell’attacco mentre giocava a terra, tra una giacca rossa e una scarpa rimasta sull’asfalto. La donna ha espresso la speranza che chi ha provocato il dolore un giorno possa comprendere le conseguenze delle sue azioni.

Rosalinda era seduta a terra, stava giocando: tra quella giacca rossa e quella scarpa rimasta sull'asfalto sventrato dal tritolo c'è una bambina che perde il padre e una donna che, trentaquattro anni dopo, trova la forza di raccontarlo. «Io ero innamorata di mio padre. Per me una roccia, mi piaceva guardarlo perché rideva con gli occhi. Una delle cose che amavamo di più fare insieme era passeggiare fino a Monte Pellegrino, il luogo che lui amava più di ogni altro. Da lassù osservavamo tutta Palermo in silenzio e poi, quasi come un rito, lui ripeteva la frase di Goethe: “Il promontorio più bello del mondo”». Rosalinda non ricorda più la voce di suo padre ricorda il suo fischiettare continuo, un suono che allora sembrava un'abitudine e che oggi è diventato il modo più semplice per sentirlo vicino. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Strage di via D'Amelio, Rosalinda Catalano, figlia del caposcorta di Paolo Borsellino: «Non perdono chi ha ucciso mio padre. Spero che un giorno capisca quanto dolore ha provocato»

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