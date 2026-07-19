abidjan nuovo polo africano della medicina

Ad Abidjan, la città mostra segnali di rapido sviluppo, con significativi lavori in corso e infrastrutture in espansione. L'aeroporto internazionale si trova vicino a nuovi progetti edilizi e a strade rinnovate, mentre la Laguna Ebrié attraversa ponti moderni. La crescita urbana è evidente anche nelle aree adiacenti, dove si registrano interventi di riqualificazione. La città si presenta come un centro in evoluzione, con interventi di miglioramento delle infrastrutture pubbliche e private in corso.

Chi atterra oggi ad Abidjan ha subito l’impressione di ritrovarsi in una città decisamente in fermento. Basta muovere i primi passi al di fuori dell’area aeroportuale e attraversare i primi ponti sulla Laguna Ebrié che caratterizza la geografia della metropoli, per accorgersi di profondi e importanti cambiamenti. Lungo la strada verso il centro, si incontrano decine di cantieri e il più imponente è quello della costruenda metropolitana. Si tratta di 37 km di strada ferrata che collegheranno le punte più estreme di Abidjan, dando agli abitanti un’importante alternativa al sempre più ingolfato traffico. Sullo sfondo poi, si nota uno skyline con molte gru e molti grattacieli in via di definizione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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