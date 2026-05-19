Polo della Salute al via il nuovo collegamento pedonale

Sono iniziati i lavori per realizzare un nuovo collegamento pedonale presso il Polo della Salute di Vigonza. L’intervento riguarda la costruzione di un percorso che collegherà diverse aree dell’ospedale, migliorando l’accessibilità per i visitatori e il personale. La realizzazione del collegamento si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione delle strutture e dei percorsi interni, con l’obiettivo di rendere più funzionali gli spazi dedicati alla mobilità interna. I lavori sono partiti nelle scorse settimane e sono ancora in corso.

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