Antonino Giarratano nuovo presidente della Scuola di medicina dell' università

Antonino Giarratano è stato nominato presidente della Scuola di medicina e chirurgia dell’università di Palermo per il triennio 2026-2029. La nomina è stata ufficializzata di recente e avrà durata di tre anni. Giarratano sostituisce il precedente presidente e guiderà l’istituzione nel prossimo periodo accademico. La decisione è stata adottata dall’ateneo attraverso un atto ufficiale.

Antonino Giarratano è il nuovo presidente della Scuola di medicina e chirurgia dell'università di Palermo per il triennio 20262029. Professore ordinario di anestesia e rianimazione e direttore del dipartimento di emergenza dell'azienda ospedaliero-universitaria Paolo Giaccone, Giarratano è stato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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