Abi a giugno la raccolta diretta cresce del 3,6%

A giugno, la raccolta diretta delle banche è aumentata del 3,6%. Prestiti a famiglie e imprese sono cresciuti, con tassi di interesse stabili. Tuttavia, ci sono rischi di aumenti dei tassi legati alla crisi tra Iran e Iraq e al blocco dello stretto di Hormuz.

Prestiti in crescita a famiglie e imprese, tassi di interesse sostanzialmente stabili (ma non mancano rischi di aumenti legati alla nuova crisi tra Iran e Iraq e al blocco delle stretto di Hormuz), raccolta in deciso aumento. I dati emergono dall’edizione di luglio del Rapporto di Abi (Associazione bancaria italiana) che fotografa la situazione creditizia nel mese di giugno. Nel corso del mese, infatti, il totale dei prestiti a imprese e famiglie è cresciuto del 3,3%, in accelerazione rispetto alla variazione registrata il mese precedente (+3%), proseguendo il percorso di crescita dei prestiti iniziato a marzo 2025. Per le famiglie (+2,6%) maggio è il18esimo mese consecutivo di crescita dei prestiti e per le imprese (+3,5%) è il 12esimo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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