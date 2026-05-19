latte materno la raccolta cresce una mostra dedicata alle mamme

È stata inaugurata all’ ospedale di Bentivoglio la mostra fotografica " Allattami – Di mamma ce n’è una sola. Ma a volte ne servono di più – 10 anni della Banca del latte umano donato di Bologna ", dedicata al progetto senza scopo di lucro promosso dall’ Irccs – Policlinico di Sant’Orsola di Bologna in collaborazione con Granarolo, con la partecipazione del Cucciolo, l’associazione di Bologna dei genitori dei bambini nati pretermine. Il riallestimento della mostra è anche per celebrare l’allargamento del progetto alla maternità dell’ospedale di Bentivoglio e il coinvolgimento delle neomamme di nuovi comuni. Ai territori storicamente attivi per la raccolta del latte materno si sono aggiunti Bentivoglio, Argelato, Baricella, Budrio, Minerbio, San Giorgio di Piano e Sala Bolognese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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