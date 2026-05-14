Centro raccolta non utilizzabile ma la Tari cresce
I residenti nel Comune di Dubino si trovano in difficoltà: il centro di raccolta, chiuso per lavori da circa diciotto mesi, non è ancora accessibile, mentre la Tari, la tassa sui rifiuti, continua a salire. La situazione ha suscitato insoddisfazione tra i cittadini, che devono comunque pagare un importo più alto senza poter usufruire dei servizi di raccolta. La questione è stata al centro di discussioni locali, senza ancora una soluzione definitiva.
Oltre il danno. la beffa per i residenti nel Comune di Dubino che, oltre a non poter usufruire del centro di raccolta, visto che i cancelli sono ancora sbarrati per lavori ormai da un anno e mezzo, si vedono aumentare la Tari (la tassa sui rifiuti). È questa la denuncia del gruppo di minoranza Dubino Futura, al termine del Consiglio comunale tenutosi martedì sera nel quale la maggioranza ha prospettato l’innalzamento della Tari. "Nel Consiglio comunale è andato in scena l’ennesimo atto di una farsa che i cittadini di Dubino stanno pagando a caro prezzo, in tutti i sensi – dicono in un comunicato da Dubino Futura -. Sul tema dell’infinita...🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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