L’Ascoli ha superato i 7.150 abbonamenti della stagione precedente e si avvicina al record di 8.050 tessere vendute in serie A nel 1979-80, quando si piazzò quarto grazie alla guida di Gibì Fabbri. La crescita delle sottoscrizioni continua, segnando un incremento rispetto alle annate recenti. La società punta a raggiungere la cifra storica, mantenendo alta l’attenzione dei tifosi. La campagna abbonamenti prosegue senza sosta.

L’Ascoli supera i 7.150 abbonamenti della passata stagione e viaggia spedito verso il record di 8.050 tessere fatto registrare in serie A nel campionato 1979-80, quando i bianconeri ottennero lo storico quarto posto grazie alla guida tecnica di Gibì Fabbri. L’ultimo aggiornamento di ieri arrivato nel tardo pomeriggio ha parlato di 7.321 abbonamenti. L’entusiasmo continua ad essere alle stelle all’interno della piazza che proprio un mese e mezzo fa festeggiò il grande ritorno in serie B con una cavalcata che vide la squadra di Francesco Tomei stravincere i playoff di C. Nella giornata di venerdì 17 luglio è arrivata l’impennata clamorosa che un po’ tutti si aspettavano, seppur nessuno poteva immaginare che in poche ore addirittura sarebbero state sottoscritte oltre 4mila tessere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Abbonamenti, un’altra impennata. L’Ascoli viaggia verso il suo record

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