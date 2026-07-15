Ascoli già oltre 2mila abbonamenti Il popolo bianconero subito vicino

L’Ascoli ha concluso la prima fase della campagna abbonamenti con 2.285 tessere sottoscritte. La società ha registrato un interesse immediato da parte dei tifosi, già molto vicini alla squadra. L’esordio in campionato della formazione di Francesco Tomei è previsto a breve. La società ha annunciato che la vendita continuerà anche nelle prossime settimane. La cifra di abbonamenti raccolti rappresenta un dato significativo per i primi giorni di apertura.

L’Ascoli chiude la prima fase della campagna abbonamenti con 2.285 tessere. L’esordio in campionato della formazione di Francesco Tomei sarà in trasferta per poi tornare al Del Duca nella seconda giornata (presumibilmente sabato 29, in attesa del sorteggio del calendario) con la nuova curva sud Costantino Rozzi che si prevede già stracolma in ogni ordine di posto. Il test amichevole con il Frosinone di domenica 26 a Rieti (stadio Scopigno ore 18.30) si giocherà a porte aperte con modalità ancora da definire. La campagna ‘Non sarà un’avventura’, che accompagnerà il Picchio verso questa sua 28esima partecipazione in serie B, è subita partita facendo registrare un ottimo riscontro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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