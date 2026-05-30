Durante i primi due giorni e mezzo di vendita sono stati sottoscritti oltre mille abbonamenti, un record per questa fase. La campagna riguarda la prossima stagione, in cui la squadra tornerà in serie B dopo 19 anni. Questi numeri sono stati accompagnati da un forte entusiasmo tra i tifosi, con un incremento significativo rispetto alle precedenti campagne. La vendita degli abbonamenti continua, con un trend di crescita costante.

Oltre mille abbonamenti in due giorni e mezzo: sono questi gli straordinari numeri di queste prime ore della campagna abbonamenti dell’ Arezzo in vista della prossima stagione, quando il Cavallino tornerà finalmente a calcare i campi della serie B dopo un’attesa durata 19 anni. La società amaranto, un pò a sorpresa, martedì scorso aveva annunciato l’apertura della campagna abbonamenti fin dal giorno successivo, mercoledì 27 maggio, praticamente appena un mese dopo la vittoria del campionato. Una mossa azzeccata, a quanto pare, vista la risposta, immediata, di tifosi e appassionati, che non hanno voluto aspettare neanche un minuto per mettersi in tasca il biglietto stagionale, che garantirà loro l’accesso a diciotto delle diciannove partite in casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Straordinari numeri durante i primi due giorni di vendita. L’ennesima conferma dell’entusiasmo. Boom abbonamenti: altra giornata da record

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