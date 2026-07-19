Abbiamo comprato all’asta la casa dei nostri sogni consapevoli di dover fare una lunga ristrutturazione Quello che non ci aspettavamo erano i serpenti li abbiamo trovati ovunque | la storia di Tyler e Lauren Bouldin

Da ilfattoquotidiano.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo l'acquisto all'asta di una casa costruita circa nel 1830, i proprietari hanno scoperto serpenti ovunque all’interno dell’edificio. La casa, acquistata nel 2020, necessita di una ristrutturazione significativa. Durante i lavori di recupero, sono stati trovati numerosi serpenti in più zone dell’immobile, creando una situazione imprevista rispetto alle aspettative iniziali.

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Una casa costruita intorno al 1830 e comprata all’asta nel 2020 probabilmente richiede una ristrutturazione importante. Tyler e Lauren Bouldin lo sapevano molto bene quando l’hanno acquistata. Siamo a Pine Grove, in Pennsylvania, e a raccontare la loro storia è People. A spaventare la coppia, però, non sono stati i lavori da affrontare, ma i serpenti: “Il primo giorno in cui siamo diventati proprietari abbiamo visto subito un serpente nero arrampicarsi su uno dei nostri enormi sicomori”, ha raccontato Tyler. E non era l’unico, perché in quella proprietà vivevano decine di serpenti neri, serpenti d’acqua e teste di rame (copperhead), una specie velenosa molto diffusa negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo comprato all’asta la casa dei nostri sogni, consapevoli di dover fare una lunga ristrutturazione. Quello che non ci aspettavamo erano i serpenti, li abbiamo trovati ovunque”: la storia di Tyler e Lauren Bouldin
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