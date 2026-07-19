Una casa costruita intorno al 1830 e comprata all’asta nel 2020 probabilmente richiede una ristrutturazione importante. Tyler e Lauren Bouldin lo sapevano molto bene quando l’hanno acquistata. Siamo a Pine Grove, in Pennsylvania, e a raccontare la loro storia è People. A spaventare la coppia, però, non sono stati i lavori da affrontare, ma i serpenti: “Il primo giorno in cui siamo diventati proprietari abbiamo visto subito un serpente nero arrampicarsi su uno dei nostri enormi sicomori”, ha raccontato Tyler. E non era l’unico, perché in quella proprietà vivevano decine di serpenti neri, serpenti d’acqua e teste di rame (copperhead), una specie velenosa molto diffusa negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo comprato all’asta la casa dei nostri sogni, consapevoli di dover fare una lunga ristrutturazione. Quello che non ci aspettavamo erano i serpenti, li abbiamo trovati ovunque”: la storia di Tyler e Lauren Bouldin

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ho comprato casa! Una settimana insieme a me!

Notizie e thread social correlati

“Abbiamo comprato casa e abbiamo scoperto che è una tana di serpenti. Ne troviamo almeno 5-6 al giorno, cadono anche dal soffitto, non ce la faccio più”: il racconto choc di CallieUna giovane donna del Montana ha condiviso sui social la sua esperienza di vivere in una vecchia fattoria infestata da serpenti.

“Abbiamo iniziato a trovare delle sedie spostate, il cibo spariva. Siamo scesi armati nel seminterrato e abbiamo visto l’uomo che viveva lì, in casa nostra”: la storia di Dutch HoggattDutch Hoggatt ha raccontato di aver notato alcune sedie spostate e di aver osservato che il cibo spariva dalla casa.