Dutch Hoggatt ha raccontato di aver notato alcune sedie spostate e di aver osservato che il cibo spariva dalla casa. Quando sono scesi armati nel seminterrato, hanno trovato un uomo che viveva lì, all’interno della loro abitazione. Tra gli elementi che lo avevano insospettito, le scarpe da lavoro di Hoggatt, che non trovava più nel loro solito posto, e la possibilità che qualcun altro si fosse introdotto nella casa.

A insospettire Dutch Hoggatt sono state le sue scarpe da lavoro. O meglio, il fatto di non trovarle più al loro posto: “Ho chiesto a mia moglie se le avesse buttate via, ma non era stata lei. Col tempo abbiamo iniziato a notare che alcune sedie, in casa, erano state spostate. E ci siamo accorti che mancava del cibo “: queste le parole di Hoggatt. Cosa stava succedendo nella sua casa? Siamo in Arkansas e dopo avere notato diverse stranezze, lui e la figlia, Cherisse Gregory, insieme al marito Mark e alla moglie di Dutch, Sharon, si sono armati di una mazza da baseball e di una pistola e sono scesi nel seminterrato, dopo avere perlustrato le stanze dell’abitazione senza trovare una spiegazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo iniziato a trovare delle sedie spostate, il cibo spariva. Siamo scesi armati nel seminterrato e abbiamo visto l’uomo che viveva lì, in casa nostra”: la storia di Dutch Hoggatt

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