Una giovane donna del Montana ha condiviso sui social la sua esperienza di vivere in una vecchia fattoria infestata da serpenti. Da quando si è trasferita, ha riferito di trovare almeno cinque o sei serpenti al giorno, alcuni dei quali cadono dal soffitto. La donna ha descritto la situazione come insostenibile, sottolineando il disagio causato dalla presenza continua di questi animali. La vicenda ha attirato l’attenzione di altri utenti online.

Una giovane donna del Montana sta raccontando online la sua esperienza estrema: vivere in una vecchia fattoria infestata da serpenti. Callie, 27 anni, conosciuta sui social come callieoverseas, ha deciso di condividere la sua storia per cercare di raccogliere 75.000 dollari e potersi trasferire. A riportare la vicenda è il People. Il primo avvistamento risale al 2020, quando un serpente venne trovato dalla suocera. “L’ha visto lei”, ricorda Callie, che ha chiesto di non rendere pubblico il cognome. “È venuto dall’ingresso della nostra casa. Quello è stato nel 2020, poi nell’autunno del 2020 ne abbiamo avuto un altro, e questa volta è stata mia madre a trovarlo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo comprato casa e abbiamo scoperto che è una tana di serpenti. Ne troviamo almeno 5-6 al giorno, cadono anche dal soffitto, non ce la faccio più”: il racconto choc di Callie

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Antonio....... Ma da quando abbiamo un PICASSO a casa ??? No.... Quello è lo specchio grande che ho appena comprato....!!! x.com

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