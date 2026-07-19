Un uomo ha lasciato una borsa al ristorante durante un viaggio verso Roma. All’interno del borsone nero sono stati trovati venti involucri termosaldati, ciascuno con un panetto da un chilo di marijuana. Il peso totale della sostanza sequestrata è di venti chili. La droga era destinata presumibilmente al mercato dello spaccio. La polizia ha sequestrato la merce e avviato le indagini.

Un viaggio di ritorno a Roma con un “carico pesante“ nascosto in un borsone nero. All’interno erano stipati 20 grossi involucri termosaldati, panetti da un chilo ciascuno di marijuana, per un peso complessivo di venti chili di sostanza stupefacente destinata al mercato dello spaccio. A tradire un ventenne romano, già noto alle forze dell’ordine, sono stati alcuni movimenti sospettI e quel nervosismo che non è sfuggito ai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Bergamo. L’operazione è scattata venerdì sera. I militari avevano notato il giovane mentre entrava con passo svelto all’interno del r McDonald’s, a due passi dalla stazione ferroviaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Abbandona una borsa al ristorante. All’interno venti chili di marijuana

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Mastering The Art of the Kitchen: On the Line & Old Friends

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