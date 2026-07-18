Un uomo di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri a Bergamo mentre trasportava circa 20 chili di marijuana. La sostanza gli era stata consegnata con l’incarico di portarla a Roma. È già noto alle forze di polizia. Attualmente si trova in carcere.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bergamo hanno arrestato, in flagranza di reato, ventenne italiano, residente a Roma e già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile, allo stato, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato eseguito nella serata di ieri, quando i militari, impegnati in un servizio di controllo hanno notato il giovane entrare all’interno del McDonald's vicino alla stazione ferroviaria con un voluminoso borsone nero. Pochi minuti dopo, il ventenne usciva dal locale lasciando il borsone all’interno e si dirigeva verso le pensiline degli autobus. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Bergamo.corriere.it - In stazione con venti chili di marijuana: «Me l'hanno dato per portarlo a Roma». Arrestato, è in carcere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Boss | Brutal Mafia Revenge Turns Bloody | 4K | Italian Crime Thriller | No Mercy No Loyalty

Notizie e thread social correlati

Lascia un borsone al McDonald’s della stazione: dentro 20 chili di marijuana, arrestato un ventenneUn ventenne è stato arrestato a Bergamo dopo essere stato trovato in possesso di 20 chili di marijuana in un'area vicino alla stazione ferroviaria e...

Arrestato a Catania con oltre 2 chili di droga: sequestrate cocaina, crack e marijuanaUn uomo è stato arrestato a Catania con più di due chili di droga tra cocaina, crack e marijuana.

Argomenti più discussi: Caldo, a Roma 26 notti tropicali di fila: giornate con 35 gradi e non piove da un mese (e non è finita); Stop treni Firenze, da Bolzano a Roma con navetta e scorta; Siccità, emergenza acqua potabile in almeno 4 regioni: la mappa delle zone a rischio; Roma, ragazzi autistici e accompagnatori derubati in gita: svaligiato il pulmino su cui viaggiavano. Rubati anche i tablet per la...

80 fiale di #fentanyl . Fino a 20.000 dosi. Zero segni di effrazione. #Roma Sparite dalla farmacia di un ospedale romano. Il caso è un manuale di come non si custodisce uno stupefacente. COSA È SUCCESSO Tra l'11 e il 24 giugno, dalla farmacia dell'Ospeda x.com