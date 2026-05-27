Piazza Attias tenta di rubare una borsa all' interno della Coin | denunciata
Nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio, intorno alle 16, una donna ha tentato di sottrarre una borsa all’interno di un negozio di piazza Attias. La persona è stata fermata e denunciata dalle forze dell’ordine. Non ci sono state altre persone coinvolte o ferite durante l’episodio. La donna è stata presa in custodia dalle autorità e portata in centrale.
Tentato furto alla Coin di piazza Attias nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 maggio. Erano circa le 16.30 quando una donna è entrata all'interno del negozio e fingendosi una normale cliente ha provato a rubare della merce per un valore di circa 500 euro e nasconderla nello zaino, per poi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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