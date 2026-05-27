Piazza Attias tenta di rubare una borsa all' interno della Coin | denunciata

Notizia in breve

Nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio, intorno alle 16, una donna ha tentato di sottrarre una borsa all’interno di un negozio di piazza Attias. La persona è stata fermata e denunciata dalle forze dell’ordine. Non ci sono state altre persone coinvolte o ferite durante l’episodio. La donna è stata presa in custodia dalle autorità e portata in centrale.