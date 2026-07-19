A scuola di legalità con Pietro Grasso | Stare dalla parte delle regole è la scelta più importante
Un uomo ha preso parola davanti a studenti in un liceo di Giffoni, senza coinvolgere figure istituzionali o rappresentanti della politica. Ha condiviso la propria esperienza di vita, trasformando il ricordo personale in un esempio di educazione civica, sottolineando l’importanza di rispettare le regole. La sua testimonianza si è concentrata sul valore della legalità e sulla scelta di stare dalla parte delle regole come principio fondamentale. Nessuna figura ufficiale ha partecipato, solo un narratore che ha parlato di valori civici ai giovani.
Non c'era un magistrato in aula, né un politico a parlare ai giovani di Giffoni. C'era un uomo che ha scelto di affidare ai ragazzi il racconto di una vita intera, trasformando la memoria in un manuale di educazione civica. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 36-74 | Miguel de Cervantes
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