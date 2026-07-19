A scuola di legalità con Pietro Grasso | Stare dalla parte delle regole è la scelta più importante

Notizia in breve

Un uomo ha preso parola davanti a studenti in un liceo di Giffoni, senza coinvolgere figure istituzionali o rappresentanti della politica. Ha condiviso la propria esperienza di vita, trasformando il ricordo personale in un esempio di educazione civica, sottolineando l’importanza di rispettare le regole. La sua testimonianza si è concentrata sul valore della legalità e sulla scelta di stare dalla parte delle regole come principio fondamentale. Nessuna figura ufficiale ha partecipato, solo un narratore che ha parlato di valori civici ai giovani.