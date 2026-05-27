Venerdì 29 maggio alle 10:00 si terrà a Messina, presso la Galleria d’Arte moderna e contemporanea “Lucio Barbera”, la presentazione del libro “Dalla parte giusta”. L’evento si inserisce nella XVI edizione di “Il maggio dei libri” della città metropolitana e si concentra su storie di agenti di polizia considerati eroi sconosciuti.

Messina – Venerdi’ 29 maggio alle ore 10:00 alla Galleria d’Arte moderna e contemporanea “ Lucio Barbera”, nell’ambito della XVI edizione de “Il maggio dei libri” della città metropolitana di Messina, sarà presentato il libro dal titolo “ Dalla parte giusta. Storie di eroi sconosciuti delle Forze di Polizia” del dottor Gennaro Capoluongo, Dirigente Generale di Pubblica sicurezza ar e già Presidente di Europol. Il testo non è soltanto un racconto di carriera. È una testimonianza autentica di vita vissuta, un viaggio dentro il significato più profondo del servire lo Stato. Attraverso storie, volti e ricordi, l’autore accompagna i lettori nel... 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Essere “dalla parte giusta” non è un motto ma una scelta quotidiana: “Dalla parte giusta. Storie di eroi sconosciuti delle Forze di Polizia”

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