Giornata della legalità | i bambini delle elementari imparano le regole giocando con i carabinieri

I bambini delle elementari di Tresigallo hanno partecipato a una giornata dedicata alla legalità, durante la quale hanno imparato le regole giocando con i carabinieri. L'iniziativa ha previsto incontri formativi e pratici rivolti agli alunni della scuola primaria. Il ciclo di attività si è concluso con un bilancio positivo, evidenziando l’interesse e la partecipazione dei giovani studenti.

Si è concluso con un bilancio positivo il ciclo di incontri formativi e pratici rivolto agli alunni della scuola elementare Don Chendi di Tresigallo. L'iniziativa, proposta per la prima volta sul territorio, è nata da un'idea condivisa e pianificata in stretta sinergia tra i carabinieri della. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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