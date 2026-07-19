A Parigi nel sottosuolo di Dover street market lo Ied Milano mostra ciò che sta dietro un abito tra creatività ed emozioni
A Parigi, nello spazio sotterraneo di Dover Street Market, si è aperta la mostra «Substructure», curata dall’istituto europeo di design di Milano. Per visitarla, bisogna scendere al piano meno due del concept store, fondato da Rei Kawakubo. La mostra presenta elementi che evidenziano il processo creativo e le emozioni dietro la realizzazione di un abito.
Si scende, non si entra. Per raggiungere «Substructure», la prima mostra firmata dallo Ied – Istituto Europeo di Design – nella capitale francese, bisogna infilarsi al piano meno due di Dover Street Market Paris, il concept store fondato da Rei Kawakubo in rue Des Francs-Bourgeois. Ed è proprio questa discesa, in uno spazio semibuio e quasi vuoto, il primo indizio di cosa racconti l'esposizione: non la moda come prodotto finito, ma la moda come processo — l'ossatura invisibile che sostiene ogni collezione prima ancora che diventi un abito. Inaugurata venerdì 17 luglio in collaborazione con Dover Street Market Paris, la mostra resterà visitabile gratuitamente fino a domenica 19. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it
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