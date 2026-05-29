Stasera alle 22, su Food Network canale 33, debutta ‘Panino Perfetto On The Road’, uno show dedicato allo street food e alla creatività nei quartieri più noti di Milano. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su discovery+.

Milano, 29 maggio 2026 – Un viaggio tra street food e creatività nei quartieri più iconici di Milano: ‘Panino Perfetto On The Road’ debutta questa sera, alle 22, su Food Network canale 33 (disponibile in streaming su discovery+ ). E andrà in onda, con nuove puntate ogni venerdì alla stessa ora. I quartieri più iconici. Vittorio Gucci, volto noto e apprezzato della gastronomia italiana, alla guida del suo food truck, attraverserà zone come San Siro, Città Studi, Rozzano, Navigli, Moscova e CityLife. Ogni tappa, ogni strada e ogni incontro saranno utili per dare vita a creazioni uniche e sorprendenti. Non sarà una semplice ricerca, ma una vera e propria immersione nell’anima del luogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ‘Panino Perfetto On the Road’, un viaggio tra street food e creatività nei quartieri più iconici di Milano

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A Milano ogni quartiere ha il suo sapore. Ma tra ingredienti fuori dagli schemi, sfide on the road e una giuria senza sconti… solo un panino sarà davvero quello perfetto. #PaninoPerfettoOnTheRoad ti aspetta da venerdì alle 22:00 su #FoodNetwork #Canale33 x.com

r/AskReddit on Reddit: Qual è il tuo panino perfetto? reddit

Panino Perfetto On The Road porta Vittorio Gucci e il suo food truck nei quartieri di Milano. Sfide tra panini, street food creativo e tradizione ogni venerdì.Panino Perfetto On The Road porta Vittorio Gucci e il suo food truck nei quartieri di Milano. Sfide tra panini, street food creativo e tradizione ogni venerdì. megamodo.com

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