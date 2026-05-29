‘Panino Perfetto On the Road’ un viaggio tra street food e creatività nei quartieri più iconici di Milano

Da ilgiorno.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Stasera alle 22, su Food Network canale 33, debutta ‘Panino Perfetto On The Road’, uno show dedicato allo street food e alla creatività nei quartieri più noti di Milano. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su discovery+.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Milano, 29 maggio 2026 – Un viaggio tra street food e creatività nei  quartieri più iconici di Milano: ‘Panino Perfetto On The Road’ debutta questa sera, alle 22,  su Food Network canale 33 (disponibile in streaming su discovery+ ). E andrà in onda, con nuove puntate ogni venerdì alla stessa ora. I quartieri più iconici. Vittorio Gucci,  volto noto e apprezzato della gastronomia italiana, alla guida del suo food truck, attraverserà zone come San Siro, Città Studi, Rozzano, Navigli, Moscova e CityLife. Ogni tappa, ogni strada e ogni incontro saranno utili per dare vita a creazioni uniche e sorprendenti. Non sarà una semplice ricerca, ma una vera e propria immersione nell’anima del luogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

8216panino perfetto on the road8217 un viaggio tra street food e creativit224 nei quartieri pi249 iconici di milano
© Ilgiorno.it - ‘Panino Perfetto On the Road’, un viaggio tra street food e creatività nei quartieri più iconici di Milano
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Song Wat Road: Bangkoks Coolest Neighborhood & New Landmarks to Visit! | Thailand [4K HDR]

Video Song Wat Road: Bangkoks Coolest Neighborhood & New Landmarks to Visit! | Thailand [4K HDR]

Notizie e thread social correlati

In classifica un'icona italiana dello street food, amatissima ma spesso sottovalutata. E poi un panino siciliano diventato però famosissimo a New OrleansIn questa classifica si trova un’icona italiana dello street food, molto apprezzata ma ancora poco considerata, e un panino siciliano che è diventato...

Quartieri in Festa a Spinea: tre giorni di musica, sport e street foodDal 22 al 24 maggio 2026, a Spinea si terrà l’evento “Quartieri in Festa”, una manifestazione che si svolgerà in Piazza Fermi e coinvolgerà diverse...

Temi più discussi: Panino Perfetto On The Road: il nuovo viaggio gastronomico di Vittorio Gucci su Food Network; La comunicazione sui social sta travalicando ogni limite? Il caso Vittorio Gucci; Giornata Mondiale dell’Hamburger: Smash Burger – Il Panino Perfetto; Hamburger perfetto: i trucchi dello chef per una crosticina irresistibile.

panino perfetto panino perfetto on thePanino Perfetto On The Road porta Vittorio Gucci e il suo food truck nei quartieri di Milano. Sfide tra panini, street food creativo e tradizione ogni venerdì.Panino Perfetto On The Road porta Vittorio Gucci e il suo food truck nei quartieri di Milano. Sfide tra panini, street food creativo e tradizione ogni venerdì. megamodo.com

Il Panino Perfetto, Napoli prima tappa della nuova serie on the road con Sofia Plescia e Vittorio GucciÈ partito il viaggio della nuova serie Il Panino Perfetto, format on the road che toccherà diverse regioni d’Italia per raccontare i luoghi, le persone, andando in profondità nelle filiere ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web