Ied sbarca a Parigi con Dover Street Market

Da panorama.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'istituto europeo di design ha aperto una sede a Parigi in collaborazione con Dover Street Market. L’istituto, che si trova nella classifica delle prime 100 università mondiali secondo QS, conta 11 campus distribuiti tra Italia, Spagna e Brasile, oltre a un centro culturale a New York. La nuova apertura rappresenta la prima tappa del programma di iniziative nella capitale francese.

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Prima tappa parigina del palinsesto di iniziative firmato IED – Istituto Europeo di Design. Saldamente nella top 100 del Qs World University Rankings, IED è il più grande network europeo di scuole di arte e design con 11 campus in 3 paesi, Italia, Spagna e Brasile e con 1 hub culturale a New York. Nell’anno dei festeggiamenti per i primi 60 anni di attività, l’istituzione arriva venerdì 17 luglio da Dover Street Market con l’esposizione Substructure, “Un’idea non nasce mai formata: è un processo caotico e affascinante”, ha spiegato Umberto Sannino, Head of Fashion School IED Milano e creative director della mostra, “Con Substructure... 🔗 Leggi su Panorama.it

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